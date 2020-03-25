Sistemli iddaa kuponu yaptı, 2 bin 321 TL kazandı! Misli.com'da...
Corona virüsü nedeniyle büyük ligler ertelendi, dünya genelinde ise bazı ülkelerde hazırlık maçları oynanıyor. Misli.com'da sistemli iddaa kuponu yapan bir üye, 2 bin 321 TL kazandı! İşte detaylar...
Bu bir ilandır
Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç, Botsvana gibi ülkelerde hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor.
Bunu fırsat bilen bir Misli.com üyesi, 6 maçlık sistem kuponu oynadı. 5 maçı doğru tahmin ederek 2 bin 321 TL kazandı!
İşte o maçlar...
Saturn Ramenskoye 4:2 Sakhalin
Gilport Lions 1:3 Morupule Wanderers
Angelholms FF 1:2 BK Astrio
Almhults IF 2:1 Lonsboda GoIF
Tomelilla IF 3:4 Lunds BK U19
IFK Stocksund 1:2 Karlbergs BK
İşte kazanan kupon...
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