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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Sistemli iddaa kuponu yaptı, 2 bin 321 TL kazandı! Misli.com'da...

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Sistemli iddaa kuponu yaptı, 2 bin 321 TL kazandı! Misli.com'da...
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Corona virüsü nedeniyle büyük ligler ertelendi, dünya genelinde ise bazı ülkelerde hazırlık maçları oynanıyor. Misli.com'da sistemli iddaa kuponu yapan bir üye, 2 bin 321 TL kazandı! İşte detaylar...

Bu bir ilandır

Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç, Botsvana gibi ülkelerde hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor.

Bunu fırsat bilen bir Misli.com üyesi, 6 maçlık sistem kuponu oynadı. 5 maçı doğru tahmin ederek 2 bin 321 TL kazandı!

İşte o maçlar...

Saturn Ramenskoye 4:2 Sakhalin

Gilport Lions 1:3 Morupule Wanderers

Angelholms FF 1:2 BK Astrio

Almhults IF 2:1 Lonsboda GoIF

Tomelilla IF 3:4 Lunds BK U19

IFK Stocksund 1:2 Karlbergs BK

İşte kazanan kupon...

Sistemli iddaa kuponu yaptı, 2 bin 321 TL kazandı Misli.comda...

Sistemli iddaa kuponu yaptı, 2 bin 321 TL kazandı Misli.comda...

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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