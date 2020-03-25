Sistemli iddaa kuponu yaptı, 2 bin 321 TL kazandı! Misli.com'da...

Bu bir ilandır

Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç, Botsvana gibi ülkelerde hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor.

Bunu fırsat bilen bir Misli.com üyesi, 6 maçlık sistem kuponu oynadı. 5 maçı doğru tahmin ederek 2 bin 321 TL kazandı!

İşte o maçlar...

Saturn Ramenskoye 4:2 Sakhalin

Gilport Lions 1:3 Morupule Wanderers

Angelholms FF 1:2 BK Astrio

Almhults IF 2:1 Lonsboda GoIF

Tomelilla IF 3:4 Lunds BK U19

IFK Stocksund 1:2 Karlbergs BK

İşte kazanan kupon...





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