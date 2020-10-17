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Voleybol
Haber Giriş: 17.10.2020 - 19:17 | Son Güncelleme:

Sistem9 Yeşilyurt: 3 - İlbank: 1

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Sistem9 Yeşilyurt: 3 - İlbank: 1
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Sistem9 Yeşilyurt: 3 - İlbank: 1


Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Derya Güç, Burcu Yönder, Sude Demirel, Aybüke Çetinay)
İlbank: Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Sinead, Eva Mori, Yaprak Erkek (Ceren Önal, Ceren Çınar, Yasemin Özel, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal)
Setler: 25-19, 19-25, 25-19, 25-14
Süre: 111 dakika (30, 28, 28, 25)

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