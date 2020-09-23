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Voleybol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 21:51 | Son Güncelleme:

Sistem9 Yeşilyurt 3-1 Çan Gençlik Kalespor

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Sistem9 Yeşilyurt 3-1 Çan Gençlik Kalespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Sude Demirel)
Çan Gençlik Kalespor: Hande Şimşek, Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Dilan Yaşar, Elif Boran, Ceylan Arısan, Simay Gazi)

Setler: 25-20, 21-25, 25-16, 25-14

Süre: 108 dakika (28, 27, 28, 25)

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