Sistem9 Yeşilyurt 3-1 Çan Gençlik Kalespor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Sude Demirel)
Çan Gençlik Kalespor: Hande Şimşek, Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Dilan Yaşar, Elif Boran, Ceylan Arısan, Simay Gazi)
Setler: 25-20, 21-25, 25-16, 25-14
Süre: 108 dakika (28, 27, 28, 25)
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