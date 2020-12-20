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Voleybol
Haber Giriş: 20.12.2020 - 19:43 | Son Güncelleme:

Sistem9 Yeşilyurt: 0 - VakıfBank: 3

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Sistem9 Yeşilyurt: 0 - VakıfBank: 3
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Sistem9 Yeşilyurt: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut
Sistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak (Burcu Yönder, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Aybuke Çetinay Tuna)
VakıfBank: Canzu Özbay, Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Guimaraes, Haak, Hackley (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)
Setler: 11-25, 18-25, 23-25
Süre: 76 dakika (19, 29, 28)

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