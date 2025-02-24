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Sistem kuponunda yüksek oranlı maçlar bildi, Misli’de 294 bin 782 TL kazandı!

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#Misli#Yüksek Oran#Kupon
Sistem kuponunda yüksek oranlı maçlar bildi, Misli’de 294 bin 782 TL kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 15:57

Bir Misli üyesi, oynadığı kuponda son dakika golüyle kazandı. Oldukça yüksek oranlı ilk yarı sonucu/maç sonucu bahislerini tercih eden Misli üyesi, 7 maçtan oluşan 1103.57 oranlı bir sistem kuponu yaptı. Bu 7 maçın 4 tanesini bilerek 294 bin 782 TL kazandı.

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Misli’de yer alan “Misli Arena” adlı platform, üyelerin kupon paylaşımı ve yorumlar yapabilmesine olanak sağlıyor. Pek çok spor yorumcusu ve fenomen bahisçilerin de yer aldığı Misli Arena’da üyeler yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları da kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 500 TL kazanma şansı da sunuyor.

89’da gelen gol kuponu getirdi

Misli üyesi, tam 3 tane maçın “İlk Yarı Sonucu/Maç Sonucu”nu bildi. Bundesliga 2’de oynanan Hannover 96-Paderborn karşılaşmasına “İlk Yarı Sonucu 1 ve Maç Sonucu 0” oynayan üyenin tercihi maçın sonlarında gerçekleşti. 1-0 devam eden maçın 89. dakikasında topu ağlara gönderen Paderborn’lu Grimaldi, takımının 1 puan almasını sağladı. Üye, bu tahminiyle 12.30 oran bildi.

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Üyenin kuponunda bildiği diğer maçlar ise St. Gallen-Basel, S. Gijon-Almeria ve Feyenoord-Almere City maçlarıydı. Feyenoord-Almere City maçına ‘’İlk Yarı 1.5 Üst’’, diğer 2 maça ise ‘’İlk Yarı 2 ve Maç Sonucu 0’’ oynayan Misli üyesi bu maçları da doğru tahmin etti. Sistem 1,2,3,4 oynayan üye, kuponuna yazdığı 7 maçtan 3’ünü bilememesine rağmen sistem oynadığı için 294.782 TL kazandı. Üye, bu kuponuyla Misli Arena’da günün en iyi kuponları arasında ilk sırada yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

Sistem kuponunda yüksek oranlı maçlar bildi, Misli’de 294 bin 782 TL kazandı

Sistem kuponunda yüksek oranlı maçlar bildi, Misli’de 294 bin 782 TL kazandı

 

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#Misli#Yüksek Oran#Kupon

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