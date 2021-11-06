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Sis sebebiyle yarıda kalan maçı İstanbulspor uzatmada kazandı

#İstanbulspor#Menemenspor#TFF 1. Lig
Sis sebebiyle yarıda kalan maçı İstanbulspor uzatmada kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 3-2 yendi.

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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 3-2 yendi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle karşılaşma, dün İstanbulspor 2-0 öndeyken 62. dakikada ertelendi. İstanbulspor, kaldığı yerden devam edilen müsabakayı 3-2 kazandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Mehmet Şengül
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz (Dk. 90 2 Ferhat Yazgan), Oğuzhan Berber (Dk. 82 Okan Erdoğan), Emrecan Uzunhan, Emir Kaan Gültekin, Ethemi (Dk. 82 Berkay Görmez), Ologo (Dk. 89 Mertan Caner Öztürk), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli
NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat, Mazlum Demir, Ahmet Aslan (Dk. 46 Emre Özer), Ömer Şahbaş, Gomes (Dk. 46 Sabbah), Abdullah Aydın (Dk. 60 Pote), Rasheed, Mete Çelik, Sinan Akgöl
Goller: Dk. 34 Ethemi, Dk. 37 Topalli, Dk. 90+1 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 71 Rasheed, Dk. 77 Mazlum Demir (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuzhan Berber, Dk. 32 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 21 Mete Çelik, Dk. 30 Mazlum Demir, Dk. 86 Rasheed, Dk. 90 2 Batuhan Ahmet Şen (NasaDoge Menemenspor)

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#İstanbulspor#Menemenspor#TFF 1. Lig

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