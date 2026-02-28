Sırp basınında Tarık Biberovic fırtınası! 'Maçın kahramanı'

Haberin Devamı

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki üçüncü maçta A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Sırbistan ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadeleyi 82-78 kazanan 12 Dev Adam, elemelerde 3'te 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milli takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da Sırbistan karşısında sahadan 95-90 galip ayrıldı.

Ev sahibi takım, Markovic'in dış atışlardan bulduğu basketle bitime 1 dakika 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti ve durumu 73-72 yaptı. Kalan bölümde Tarık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği çok kritik isabetle öne geçen ve üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 82-78 kazandı.

Skor dağılımı: Cedi Osman 16, Tarık Biberovic 22, Metecan Birsen, Ercan Osmani 8, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 7, Berk Uğurlu 6, Onuralp Bitim 3, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı 6

SIRP BASININDAN TARIK BİBEROVİC'E ÖVGÜ

Serbian Times: Kartallar ölümden döndü, ancak yetmedi: Sırbistan dram dolu maçta Türkiye’ye kaybetti.

Belgrad’da inanılmaz bir maç oynandı. Kartallar adeta ölümden döndü ve son dakikaya girilirken öne geçti, ancak sonunda Avrupa ikincisine karşı kaybetti.

Sırbistan’daki karşılaşmaya muhteşem bir performans sergileyen Tarık Biberovic ve hakem kararları damga vurdu. Sonuçta Ergin Ataman’ın ekibi, Fenerbahçe yıldızının kanatlarında Kartallar’ı yıktı.

Meridian Sport: Sırbistan muhteşem bir galibiyeti kaçırdı: Markovic ve Dobric geri dönüş hazırladı, Biberovic engelledi

Rakip daha büyük, daha uzun, daha güçlü gibi görünüyordu… Ve kesinlikle daha güvenli görünüyordu. Rakip, zor şutları sokan Tarık Biberovic, pota altındaki gücü sağlayan Ömer Yurtseven ve Sertaç Şanlı, dripling için Cedi Osman ve Ersan Osman gibi oyunculara sahipti.

Mozzart Sport: Son saniyede yapılan bir çaba Sırbistan'a galibiyeti getirmeye çok yaklaştı, ancak Türkiye, EuroLeague kalitesiyle zaferi elde etti.

İkinci yarıda Sırbistan farkı çift hanelere indirmeyi başardı ve son çeyrekte öne geçti, fakat muhteşem bir geri dönüş için yeterli güçleri yoktu. Biberovic inanılmaz bir üçlükle Fenerbahçe yıldızı olarak Sırbistan’ı durdurdu.

Kurir: Sırbistan, Belgrad’da Türkiye’ye kaybederek Dünya Kupası yolunu zorlaştırdı.

Ergin Ataman’ın ekibi birçok kez 15 sayı farkı yakaladı, ancak Sırbistan maçın son bölümünde geri dönmeyi ve hatta öne geçmeyi başardı. Yine de serbest atışlar bölümünde Türk takımı daha iyi oynadı ve galibiyeti aldı. Türkiye'de parlayan isim Tarık Biberovic oldu; maçı 22 sayıyla tamamladı.

Novosti: Sırbistan, Türkiye'ye trajik bir şekilde yenildi, Biberovic Pionir'de dramın sonucunu belirledi!

Maçın kahramanı, özellikle son bölümde kritik sayılar bulan Tarık Biberovic oldu; önce üçlük, sonra serbest atışlarla farkı belirledi. Fenerbahçe oyuncusu, 22 sayıyla Türkiye’yi eleme maçlarında art arda üçüncü galibiyete taşıdı.