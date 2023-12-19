Şırnak'taki amatör maçta hakem ve rakip oyunculara çirkin saldırı

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Şırnak 1’inci Amatör Lig B Grubu’nda, merkeze bağlı Kumçatı Beldesi’nde oynanan Kumçatıspor - Cizre Diclespor karşılaşmasının ardından olaylar çıktı.

Cizre Diclesporun 2-1 kazandığı karşılaşmada bitiş düdüğü ile Kumçatıspor'un oyuncuları, önce maçın hakemi Zinar Ermiş ile yardımcı hakemler Veysel Samsak ve Mustafa Ekine, ardından da rakip takım oyunlarına saldırdı.

Sahaya inen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, yardımcı hakem Veysel Samsakın burnu kırıldı.

Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Samsak, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Taraftarlar da konuk takımın otobüsüne taşlarla saldırdı. Cizre Diclespor ekibi jandarma eşliğinde beldeden ayrıldı. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.