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Şırnak'taki amatör maçta hakem ve rakip oyunculara çirkin saldırı

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#Futbol#Şırnak#Hakem
Şırnaktaki amatör maçta hakem ve rakip oyunculara çirkin saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 20:56

Şırnak’ta 1’inci Amatör Lig’de Kumçatıspor oyuncuları, Cizre Diclespor karşılaşmasında önce hakemlere, ardından rakip takımın oyuncularına saldırdı. Şırnak'ta amatör maçta hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti. Olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsak'ın burnu kırıldı.

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Şırnak 1’inci Amatör Lig B Grubu’nda, merkeze bağlı Kumçatı Beldesi’nde oynanan Kumçatıspor - Cizre Diclespor karşılaşmasının ardından olaylar çıktı.

Cizre Diclesporun 2-1 kazandığı karşılaşmada bitiş düdüğü ile Kumçatıspor'un oyuncuları, önce maçın hakemi Zinar Ermiş ile yardımcı hakemler Veysel Samsak ve Mustafa Ekine, ardından da rakip takım oyunlarına saldırdı.

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Şırnaktaki amatör maçta hakem ve rakip oyunculara çirkin saldırı

Sahaya inen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, yardımcı hakem Veysel Samsakın burnu kırıldı.

Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Samsak, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Taraftarlar da konuk takımın otobüsüne taşlarla saldırdı. Cizre Diclespor ekibi jandarma eşliğinde beldeden ayrıldı. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Futbol#Şırnak#Hakem

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