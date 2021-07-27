Şirketler Haliç’in tarihi sularına yelken açacak

İstanbul’un tanıtımına 20 yıldır yaptığı katkıları artırmak isteyen Bosphorus Cup, 20’nci yılı kapsamında yeni bir yelken yarışı düzenliyor. Vira Yatçılık iş birliğiyle hayata geçecek yeni yarışın adı Bosphorus Cup Corporate olacak.

Bosphorus Cup Corporate kapsamında Haliç’in tarihi sularına yelken açmak isteyen şirketler, üçü asil biri yedek toplam dört kişiden oluşacak ekiplerini kurarak, bu eşsiz parkurda yelken yapma şansını yakalayacaklar.

Ekipler eşit şartlarda yarışacak



Bosphorus Cup Corporate’nin detaylarından bahseden Vira Yatçılık Kurucusu Efe Özbil; “Yarış Haliç’te, bizim temin edeceğimiz Delphia 24 tipi birbirine eş teknelerle, önce antrenman yarışları, ardından da final yarışı şeklinde iki aşamalı gerçekleşecek. Dört kişiden oluşan, şirketlerin kendi belirlediği ekipler, yanlarına bir Vira görevlisiyle birlikte yarışacaklar. Vira görevlisi, ekibin tecrübesine göre ya dümen tutacak ya da güvenlikten sorumlu olacak.”



Özbil, yarışın takvimini de açıkladı. Buna göre yarışlar şu tarihlerde gerçekleşecek:

Antrenman Yarışları

28 Temmuz

4-11 Ağustos

1 Eylül

Final Yarışları

4-5 Eylül

İstanbul’un tanıtımına hizmet edecek



Bu yıl ilki gerçekleşecek Bosphorus Cup Corporate ile neyi amaçladıklarını aktaran Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, 2002’de itibaren dünyanın en iyi yelkencilerinin gözünün Bosphorus Cup’ta olduğunu hatırlatarak, İstanbul’un tanıtımına katkı sağlama misyonlarına göndermede bulunuyor. “İlk günden beri Bosphorus Cup’un en önemli misyonlarından biri İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunmak. Bu amaçla bu yıl hayata geçireceğimiz Bosphorus Cup Corporate ile İstanbul’un eşsiz güzelliklerinden biri olan Haliç’i de organizasyonumuzun içerisine katacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.” Diyen Gorbon, Bosphorus Cup Corporate yarışının, tıpkı Bosphorus Cup gibi gelenekselleşip, milyonlarca izleyiciye ulaşacağını ve tüm yelken severler tarafından merakla beklenen, kurumsal bir yarış olacağını, bundan hiç şüphe duymadığını da iletiyor.