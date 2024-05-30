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Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 10:21

Milletler Ligi 2. hafta maçları başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'de mücadelesine devam ediyor. Filenin Sultanları, VNL ABD etabı ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti ve toplamda üçüncü galibiyetini aldı. Şimdi ise sırada Sırbistan Türkiye maçı var. Taraftarlar maçın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Sırbistan Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin 2’nci haftasının ilk maçında Almanya’yı 25-20, 20-25, 9-25 ve 24-26’lık skorlarla 3-1 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melissa Vargas oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, organizasyonda çıktığı 5’inci maçında 3’üncü galibiyetini elde ederek puanını 10’a yükseltti. Bu gece yarısı ise Milletler Ligi mücadelesinde Filenin Sultanları Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları maçı detayları...

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, ABD’nin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin 2’nci haftasında kalan maçlarında Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan Türkiye voleybol maçı 30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan gece TSİ 03.30’da oynanacak.

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SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye voleybol maçı, TRT SPOR ekranlarında şifresiz ve canlı yayınlanacak.

 

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