Sırbistan Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç için geri sayım!

Sırbistan Türkiye maçı için geri sayım başladı. Milli maç için heyecan giderek artıyor. Futbolseverler heyecanla bu akşam gerçekleşecek olan karşılaşmayı bekliyorlar. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Peki Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen soruların yanıtları

Sırbistan Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Sırbistan Türkiye karşılaşması 6 Eylül’de gerçekleşecek. Milli maç Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak. Maç TRT 1'den yayınlanacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye maçı 6 Eylül’de gerçekleşecek. 21:45’te başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, SIRBİSTAN MAÇINA HAZIR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde ise Sırbistan maçının taktiği üzerinde duruldu.

A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.

MAÇA İLİŞKİN BİLGİLER

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda 6 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

SIRBİSTAN İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ilk maçını oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Sırbistan'ın teknik direktörlük koltuğunda Ljubisa Tumbakovic oturuyor.