Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye maçı için geri sayım

Sırbistan Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Sırbistan Türkiye karşılaşması 6 Eylül’de gerçekleşecek. Milli maç Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kulbakov görev yapacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye maçı 6 Eylül’de gerçekleşecek. 21:45’te başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, SIRBİSTAN MAÇINA HAZIR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde ise Sırbistan maçının taktiği üzerinde duruldu.

A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.