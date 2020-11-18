Sırbistan Rusya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Sırbistan - Rusya karşılaşması için nefesler tutuldu. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Sırbistan Rusya karşılaşması Stadion Rajko Mitic'te oynanacak. Grupta Sırbistan ise 3 puanla son sırada yer alırken, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. İşte, maça dair ayrıntılı bilgiler.

SIRBİSTAN RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Karşlaşma Stadion Rajko Mitic'te oynanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor karşılaşmayı yönetecek. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport, kanalından canlı yayınlanacak.

Sırbistan, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor

A Milli Takımımızın da yer aldığı Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Sırbistan'da Rusya maçı öncesi Sergej Milinkovic-Savic, Darko Lazovic ve Dorde Nikolic koronavirüse yakalandı.