Sırbistan - Portekiz maçında Ronaldo'yu çıldırtan hakem Danny Makkelie konuştu!

Spor Arena Dış Haberler - 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan ile Portekiz'in 2-2 berabere kaldığı mücadelenin orta hakemi Danny Makkelie, son dakikada yaşanan pozisyonda Cristiano Ronaldo'nun çizgiyi geçen şutunda gol kararı vermediği için özür diledi.

Rajko Mitić Stadı'nda oynanan karşılaşmanın uzatma bölümlerinde ceza sahasına kesilen ortada savunmanın arkasına hareketlenen Cristiano Ronaldo, Sırbistan kalecisi Marko Dmitrovic'in hatalı çıkışından yararlanarak sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunu yapmıştı.

ÇİZGİYİ GEÇEN TOPTA GOLÜ VERMEDİ

Portekizli futbolcunun gelişine kaleye gönderdiği topu Sırbistan savunması çıkarmış ancak meşin yuvarlak çizgiyi geçtiği için Cristiano Ronaldo gol kararı beklemişti. Maçın hakemi Danny Makkelie ise topun çizgiye geçmediğine hükmederek son dakikada yaşanan pozisyonda golü vermemiş ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Danny Makkelie'nin bu kararına oldukça sinirlenen Cristiano Ronaldo, kaptanlık pazubandını yere fırlatarak maç bitmeden soyunma odasının yolunu tutmuştu.

ABOLA'YA KONUŞTU

Tüm dünyanın konuştuğu pozisyonun ardından Portekiz basınının dünya ünlü gazetesi Abola'ya konuşan Danny Makkelie, FIFA kuralları çerçevesinde yaptığı açıklamada çok fazla detay veremedi ancak yine de Portekiz milli takımından özür diledi.

Hollandalı hakem, "FIFA kuralları gereğince söyleyebileceğim tek şey, tüm yaşananlar için Portekiz milli takımından ve hocaları Fernando Santos'tan özür dilerim. Hakem ekibi olarak her zaman doğru kararlar vermek için çok çalışıyoruz. Ancak böylesine haberlere konu olduğumuzda hiç mutlu olmuyoruz." ifadelerini kullandı.

MAÇTAN SONRA SOYUNMA ODASINDA DA ÖZÜR DİLEMEMİŞTİ

Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan maçında son dakikada attığı golü vermeyen 38 yaşındaki hakem, müsabaka sonrası Portekiz milli takımının soyunma odasına giderek özür dilemişti.

Portekiz milli takım teknik direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası elemelerinde VAR sistemi ve gol çizgisi teknolojisinin uygulanmamasını eleştirdiği demecinin bir bölümünde, Hollandalı hakemin maçın ardından Portekiz cephesinden özür dilediğini söylemişti.

Fernando Santos yaptığı açıklamada, "Hakem özür diledi. Ona büyük saygı duyuyorum. Bu tür bir organizasyonda gol çizgisi teknolojisi ve video hakemi olmaması kabul edilemez. Top neredeyse yarım metre içeriden çevrildi" diye konuşmuştu.