MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSırbistan - Lüksemburg maçını Halil Umut Meler yönetecek
GeriFutbol Sırbistan - Lüksemburg maçını Halil Umut Meler yönetecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Sırbistan - Lüksemburg maçını Halil Umut Meler yönetecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sırbistan - Lüksemburg maçını Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan ile Lüksemburg arasında 4 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler üstlenecek. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı Hakem (VAR), Mete Kalkavan ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

Sırbistan - Lüksemburg maçını Halil Umut Meler yönetecek

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi