×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Sırbistan Basketbol Federasyonu'ndan Tarık Biberovic açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#12 Dev Adam#Sırbistan#Tarık Biberovic
Sırbistan Basketbol Federasyonundan Tarık Biberovic açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 10:58

Sırbistan Basketbol Federasyonu Başkanı Nebojsa Covic, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Sırbistan Basketbol Federasyonu Başkanı Nebojsa Covic, bu akşam A Milli Takımımız ile karşılaşacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

TV Pink'e konuşan Covic'in açıklamaları şu şekilde oldu:

“Bana göre düzensiz ve adaletsiz eleme sistemi var. Bir yandan bazı milli takımlar en önemli oyuncularını kullanabiliyor, diğer yandan bazılarına bu imkan verilmiyor.

Sırbistan Basketbol Federasyonundan Tarık Biberovic açıklaması

Türkiye’ye karşı ilk maçta, Riga’daki Avrupa Şampiyonası kadrosuyla kıyaslandığında elimizdeki kadroda sadece bir oyuncu vardı: Ognjen Dobric. Diğer 11 oyuncu tamamen yeniydi."

Gözden Kaçmasın12 Dev Adam tur peşinde12 Dev Adam tur peşinde!Haberi görüntüle

Nebojsa Covic, daha önce Dusan Alimpijevic’in de bahsettiği Tarık Biberovic örneğine de değindi:

Haberin Devamı

Tarık Biberovic’in milli takımda oynamasını zorunlu kılan bir mekanizma var. Fenerbahçe ikinci maç için onun oynamaması gerektiğini söylemesine rağmen, Türkiye Basketbol Federasyonu oynaması gerektiğinde ısrar etti. Bizim, yani Sırbistan Federasyonu’nun böyle bir imkanı yok. FIBA bize yaptırım uygulama yetkisi vermiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#12 Dev Adam#Sırbistan#Tarık Biberovic

BAKMADAN GEÇME!