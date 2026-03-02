Sırbistan Basketbol Federasyonu'ndan Tarık Biberovic açıklaması!

Haberin Devamı

Sırbistan Basketbol Federasyonu Başkanı Nebojsa Covic, bu akşam A Milli Takımımız ile karşılaşacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

TV Pink'e konuşan Covic'in açıklamaları şu şekilde oldu:

“Bana göre düzensiz ve adaletsiz eleme sistemi var. Bir yandan bazı milli takımlar en önemli oyuncularını kullanabiliyor, diğer yandan bazılarına bu imkan verilmiyor.

Türkiye’ye karşı ilk maçta, Riga’daki Avrupa Şampiyonası kadrosuyla kıyaslandığında elimizdeki kadroda sadece bir oyuncu vardı: Ognjen Dobric. Diğer 11 oyuncu tamamen yeniydi."

Nebojsa Covic, daha önce Dusan Alimpijevic’in de bahsettiği Tarık Biberovic örneğine de değindi:

“Tarık Biberovic’in milli takımda oynamasını zorunlu kılan bir mekanizma var. Fenerbahçe ikinci maç için onun oynamaması gerektiğini söylemesine rağmen, Türkiye Basketbol Federasyonu oynaması gerektiğinde ısrar etti. Bizim, yani Sırbistan Federasyonu’nun böyle bir imkanı yok. FIBA bize yaptırım uygulama yetkisi vermiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.