Sırbistan 0-0 Türkiye
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve turnuvadaki ilk puanını aldı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan'a konuk oldu.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Sırbistan 49. dakikada Kolarov'un gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda gol olmadı ve A Milli Takım, Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Türkiye ve Sırbistan, gruptaki ilk puanlarını aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17' Köşe vuruşunda arka direkte Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
19' Ozan Tufan'ın 32-33 metrelik mesafeden çektiği sert şutunu Rajkovic güçlükle kornere çeldi.
27' Sırbistan'da sakatlanan Lazovic'in yerine Gacinovic oyunda.
44' Çağlar Söyüncü'nün ayağı kayınca topu kaybettik. Mert Günok, karşı karşıya pozisyonda Mitrovic'in şutunu kornere çeldi.
49' Sırbistan'da Aleksandar Kolarov, Nazım Sangare'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü.
60' Orkun Kökçü yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
İLK 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic.
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