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Sıra Eskişehir Rallisi'nde

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir Rallisi#Ralli#ESOK Rally
Sıra Eskişehir Rallisinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 12:15

Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası beşinci ayağı ESOK Rally, hafta sonu gerçekleşecek.

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Ralli aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası’na da puan verecek.

13 Eylül Cuma günü saat 14.00’da Odunpazarı Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak Eskişehir Rallisi’nin ilk gününde Eskişehir Kent Ormanı’ndaki seyirci özel etabı saat 15.00’de geçilecek.

Rallinin ikinci günü Cumartesi ise 10.00’dan itibaren Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlıçeşme) etapları ikişer geçilecek.

15 Eylül Pazar saat 09.00’dan itibaren (Yukarı Kalabak) ve Banaz (İdris Yayla) etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, ralli saat 16.00’dan itibaren Espark önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Sıra Eskişehir Rallisinde

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#Eskişehir Rallisi#Ralli#ESOK Rally

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