Sır gibi saklanan projeyle Fenerbahçe - Galatasaray el ele veriyor! Resmi açıklamalar geldi...

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Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin başkanları uzun yıllar sonra iki kulübe de maddi kazanım sağlayacak bir proje için el ele veriyor.



Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon kadın basketbolunda Euroleague maçlarının atılan ortak adımla TRT Spor Yıldız’dan yayınlanacağını duyurdu.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımlarının, 2021-2022 sezonunda EuroLeague Women’da oynayacağı maçlar, TRT Spor Yıldız’da sporseverler ve taraftarlarımızla buluşacak.

Kulübümüz ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ortak girişimleriyle başlatılan, kadın basketbolun sporseverler ve taraftarlarımızla daha fazla buluşmasını hedefleyen adım kapsamında, maçlarımızın dönüşümlü olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması adına anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma kapsamında TRT ile planlanan yayın akışı çerçevesinde Kadın Basketbol Takımımızın sezon boyunca 8 maçı TRT Spor Yıldız, 6 maçı da GSTV ekranlarında yayınlanacaktır.

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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu ortak adımına TRT’nin verdiği önemli destekle; Kulüplerimizin kadın basketbolda Avrupa’da ortaya koyacağı mücadele sporseverlere ulaşacak ve hak ettiği ilgiyi görecektir.

Kadın basketbolda ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil edecek takımlarımıza mücadele edecekleri maçlarda başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Safi Port Kadın Basketbol ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımlarının, 2021-2022 sezonunda EuroLeague Women’da oynayacağı maçlar, TRT Spor Yıldız’da sporseverler ve taraftarlarımızla buluşacak.



Kulübümüz ile Galatasaray Spor Kulübü’nün ortak girişimleriyle başlatılan, kadın basketbolun sporseverler ve taraftarlarımızla daha fazla buluşmasını hedefleyen adım kapsamında, maçlarımızın dönüşümlü olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması adına anlaşmaya varılmıştır.



Anlaşma kapsamında, TRT ile planlanan yayın akışı çerçevesinde Kadın Basketbol Takımımızın sezon boyunca 8 maçı TRT Spor Yıldız, 6 maçı da FBTV ekranlarında yayınlanacaktır.



Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu ortak adımına TRT’nin verdiği önemli destekle; Kulüplerimizin kadın basketbolda Avrupa’da ortaya koyacağı mücadele sporseverlere ulaşacak ve hak ettiği ilgiyi görecektir.



Kadın basketbolda ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil edecek takımlarımıza mücadele edecekleri maçlarda başarılar diliyoruz.

ARŞİV - BURAK ELMAS'IN SEÇİM DÖNEMİNDE SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ;



