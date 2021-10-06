Sır gibi saklanan projeyle Fenerbahçe - Galatasaray el ele veriyor! Resmi açıklamalar geldi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanlığından yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacakSağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacak#SMA
Sosyal medyada paylaşırken dikkat Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlarSosyal medyada paylaşırken dikkat! Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlar#Dijital Flört Dolandırıcılığı
Ferdi Kadıoğlunun cevabını açıkladı Kimseye yalvarmayız...Ferdi Kadıoğlu'nun cevabını açıkladı! "Kimseye yalvarmayız..."#Milli Takım
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda bir ilk Heyecanlandıran gelişmeİstanbul'da bir ilk! Heyecanlandıran gelişme#Arkeolojik Kazı
Bahçeli bölücü kebapçı diyerek neyi kastetti MHPli Yönter fotoğrafları paylaştıBahçeli 'bölücü kebapçı' diyerek neyi kastetti? MHP'li Yönter fotoğrafları paylaştı#Bahçeli
Antalyada hareketli dakikalar Bir anda evi ateşe verdiAntalya'da hareketli dakikalar! Bir anda evi ateşe verdi#Antalya
Yüzüklerin Efendisi ekibinin tacizci yapımcıdan intikamıYüzüklerin Efendisi ekibinin tacizci yapımcıdan intikamı#Harvey Weinstein
Valilik zorunluluğu kaldırmıştı PCR kararı sonrası dikkat çeken değişimValilik zorunluluğu kaldırmıştı! PCR kararı sonrası dikkat çeken değişim#PCR
Büyükadada tahliye gerilimi Polis ile zabıta ekipleri arasında arbedeBüyükada'da tahliye gerilimi! Polis ile zabıta ekipleri arasında arbede#Büyükada
Dünyayı ayağa kaldıran belge ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...Dünyayı ayağa kaldıran belge! ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...#Koronavirüs
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Adalarda fayton gitti, tartışmalar bitmedi Sakinler ne diyorAdalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?#Büyükada
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Sır gibi saklanan projeyle Fenerbahçe - Galatasaray el ele veriyor! Resmi açıklamalar geldi...

#Fenerbahçe Galatasaray#Fenerbahçe Proje Ali Koç#Galatasaray Proje Burak Elmas
Sır gibi saklanan projeyle Fenerbahçe - Galatasaray el ele veriyor Resmi açıklamalar geldi...
Süleyman Arat

Fenerbahçe ve Galatasaray'da başkanlar Ali Koç ve Burak Elmas uzun yıllar sonra iki kulübe de maddi kazanım sağlayacak bir proje için el ele verdi. Her iki takımın bu sezon oynayacağı Euroleague maçları TRT Spor Yıldız’dan yayınlanacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin başkanları uzun yıllar sonra iki kulübe de maddi kazanım sağlayacak bir proje için el ele veriyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon kadın basketbolunda Euroleague maçlarının atılan ortak adımla TRT Spor Yıldız’dan yayınlanacağını duyurdu.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımlarının, 2021-2022 sezonunda EuroLeague Women’da oynayacağı maçlar, TRT Spor Yıldız’da sporseverler ve taraftarlarımızla buluşacak.

Kulübümüz ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ortak girişimleriyle başlatılan, kadın basketbolun sporseverler ve taraftarlarımızla daha fazla buluşmasını hedefleyen adım kapsamında, maçlarımızın dönüşümlü olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması adına anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma kapsamında TRT ile planlanan yayın akışı çerçevesinde Kadın Basketbol Takımımızın sezon boyunca 8 maçı TRT Spor Yıldız, 6 maçı da GSTV ekranlarında yayınlanacaktır.

Haberin Devamı

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu ortak adımına TRT’nin verdiği önemli destekle; Kulüplerimizin kadın basketbolda Avrupa’da ortaya koyacağı mücadele sporseverlere ulaşacak ve hak ettiği ilgiyi görecektir.

Kadın basketbolda ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil edecek takımlarımıza mücadele edecekleri maçlarda başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Safi Port Kadın Basketbol ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımlarının, 2021-2022 sezonunda EuroLeague Women’da oynayacağı maçlar, TRT Spor Yıldız’da sporseverler ve taraftarlarımızla buluşacak. 
 
Kulübümüz ile Galatasaray Spor Kulübü’nün ortak girişimleriyle başlatılan, kadın basketbolun sporseverler ve taraftarlarımızla daha fazla buluşmasını hedefleyen adım kapsamında, maçlarımızın dönüşümlü olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması adına anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma kapsamında, TRT ile planlanan yayın akışı çerçevesinde Kadın Basketbol Takımımızın sezon boyunca 8 maçı TRT Spor Yıldız, 6 maçı da FBTV ekranlarında yayınlanacaktır.
 
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu ortak adımına TRT’nin verdiği önemli destekle; Kulüplerimizin kadın basketbolda Avrupa’da ortaya koyacağı mücadele sporseverlere ulaşacak ve hak ettiği ilgiyi görecektir.
 
Kadın basketbolda ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil edecek takımlarımıza mücadele edecekleri maçlarda başarılar diliyoruz.

ARŞİV - BURAK ELMAS'IN SEÇİM DÖNEMİNDE SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ;

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Galatasaray#Fenerbahçe Proje Ali Koç#Galatasaray Proje Burak Elmas