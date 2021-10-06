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Sır gibi saklanan projeyle Fenerbahçe - Galatasaray el ele veriyor

#Fenerbahçe Galatasaray#Fenerbahçe Proje Ali Koç#Galatasaray Proje Burak Elmas
Sır gibi saklanan projeyle Fenerbahçe - Galatasaray el ele veriyor
Süleyman Arat

Fenerbahçe ve Galatasaray'da başkanlar Ali Koç ve Burak Elmas bugün veya yarın bir araya gelecek. Başkanlar, uzun yıllar sonra iki kulübe de maddi kazanım sağlayacak bir proje için el ele veriyor.

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Süleyman ARAT

Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin başkanları uzun yıllar sonra iki kulübe de maddi kazanım sağlayacak bir proje için el ele veriyor.

İki kulüp yetkilileri de ortak projenin detayı hakkında bilgi vermekten kaçınırken, sadece projenin futbolla alakalı olmadığı, bir sosyal sorumluluk projesi de olmadığını belirtmekle yetindiler.

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç ve Galatasaray kulübü başkanı Burak Elmas’ın bugün veya yarın bir araya gelerek, sır gibi saklanan ortak sponsorluk projesinin tüm detaylarını açıklaması bekleniyor

ARŞİV - BURAK ELMAS'IN SEÇİM DÖNEMİNDE SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ;

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