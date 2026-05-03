×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sir Alex Ferguson'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere Premier Lig#Manchester United#Sir Alex Ferguson
Sir Alex Fergusondan kötü haber Hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 18:35

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Liverpool maçından kısa süre önce Old Trafford'da kendini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, hastaneye kaldırıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United'ın Liverpool ile oynayacağı maçı izlemek için Old Trafford'a gelen Ferguson, karşılaşmaya kısa süre kala kendini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Haberde, bunun önlem amaçlı bir hamle olduğu ve acil bir durum olmadığını vurgulandı.

Stadyumdan ambulansla hastaneye götürülen 84 yaşındaki eski teknik adamın yakında taburcu olacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere Premier Lig#Manchester United#Sir Alex Ferguson

BAKMADAN GEÇME!