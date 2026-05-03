Sir Alex Ferguson'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, hastaneye kaldırıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United'ın Liverpool ile oynayacağı maçı izlemek için Old Trafford'a gelen Ferguson, karşılaşmaya kısa süre kala kendini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Haberde, bunun önlem amaçlı bir hamle olduğu ve acil bir durum olmadığını vurgulandı.

Stadyumdan ambulansla hastaneye götürülen 84 yaşındaki eski teknik adamın yakında taburcu olacağı belirtildi.