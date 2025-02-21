×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: 'Gelişmeye, çalışmaya devam ediyoruz!'

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum Fk#Hatayspor#Jose Morais
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Gelişmeye, çalışmaya devam ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 23:36

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, "Takım halinde iyi savunma yaptık. Gelişmeye, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Haberin Devamı

Morais, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımı destekleyen taraftara teşekkür eden Morais, oyuncularını da galibiyet için tebrik etti. Önemli 3 puan aldıklarını anlatan Morais, "Maça baktığımızda özellikle son bölümde birden fazla gol atabileceğimiz şanslar vardı. Eğer bunları değerlendirebilseydik daha iyi sonuç da olabilirdik. Bitirici noktada daha iyi olabilirdik." ifadesini kullandı.

Morais, hafta boyunca çok çalıştıklarını ve oyuncularının maçın savunma ve hücum tarafında büyük performans sergilediğini anlattı.

Rakibe çok da fazla gol fırsatı vermediklerine dikkati çeken Morais, "Takım halinde iyi savunma yaptık. Gelişmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda bu performansımızı sürdürerek daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrum Fk#Hatayspor#Jose Morais

BAKMADAN GEÇME!