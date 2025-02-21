Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: 'Gelişmeye, çalışmaya devam ediyoruz!'

Haberin Devamı

Morais, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımı destekleyen taraftara teşekkür eden Morais, oyuncularını da galibiyet için tebrik etti. Önemli 3 puan aldıklarını anlatan Morais, "Maça baktığımızda özellikle son bölümde birden fazla gol atabileceğimiz şanslar vardı. Eğer bunları değerlendirebilseydik daha iyi sonuç da olabilirdik. Bitirici noktada daha iyi olabilirdik." ifadesini kullandı.

Morais, hafta boyunca çok çalıştıklarını ve oyuncularının maçın savunma ve hücum tarafında büyük performans sergilediğini anlattı.

Rakibe çok da fazla gol fırsatı vermediklerine dikkati çeken Morais, "Takım halinde iyi savunma yaptık. Gelişmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda bu performansımızı sürdürerek daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.