Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor maçı canlı yayın izleme bilgisi!

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak olan mücadeleye kısa süre kala sporseverler de Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor maçı canlı yayın izleme ekranına yoğunlaştı. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve naklen yayınlanacak. Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Mustafa Erdilman, Süleyman Özdemir ve Tunahan Akpınar, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sivasspor'da da sarı kart cezalısı Djordje Nikolic ile Noah Sonko Sundberg, sakatlıkları bulunan Samuel Moutoussamy ve Jan Bieganski maç kadrosunda yer almadı. Peki, Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor maçı canlı yayın izleme bilgisi.

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Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından naklen canlı yayınlanacak.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Sipay Bodrum FK ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 11 puan elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Ajeti, Celustka, Cenk, Taylan, Fredy, Brazao, Dimitrov, Seferi, Puscas

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Camara, Radakovic, Emirhan, Uğur, Poungouras, Charisis, Koita, Rodrigues, Manaj

SİVASSPOR'UN EKSİKLERİ

Sarı kart cezalısı Djordje Nikolic ile Noah Sonko Sundberg, sakatlıkları bulunan Samuel Moutoussamy ve Jan Bieganski maç kadrosunda yer almadı.

BODRUM FK'NIN EKSİKLERİ

Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Mustafa Erdilman, Süleyman Özdemir ve Tunahan Akpınar, karşılaşmada forma giyemeyecek.