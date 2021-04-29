Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’nda sıfır temas

Akdağ, Selimiye Meydanı’nda düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl yapılması planlanan maratonun Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, maratonun 23 Mayıs Pazar günü yerli ve yabancı atletlerin katılımıyla yapılacağını ifade etti.

Salgın tedbirleri kapsamında teması en aza indirgeyeceklerini anlatan Akdağ, “Çevre ve sıfır atık temasıyla bin atletle maratonu gerçekleştireceğiz. Şehrimiz için çok önemli bir organizasyon yapıyoruz. Bu maratonla şehrimizin ekonomisine ve spor alanındaki yapısına katkı sunuyoruz. En önemli olan şey organizasyonun pandemi kuralları çerçevesinde yapılması.” şeklinde konuştu.



Belgin İba da koşacak

Maraton için hazırlıklarda sona gelindiğini dile getiren Önder Akdağ, Edirne’nin önemli isimlerinin de Maraton’a destek verdiğini söyledi. Bu kapsamda, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba’yı da ziyaret eden Akdağ, İba’yı Maratona davet etti.

Maratonun Çevre ve Sıfır Atık teması ve sıfır temas sloganıyla gerçekleştirildiğine vurgu yapan Belgin İba, “Gerek yerli gerek yabancı sporcuların katılımıyla şehrimiz için önemi olan Sınırsız Dostluk Maratonu’nda ben de koşacağım. Sıfır temas sloganıyla pandemi karşısında tam önlem ile gerçekleştirilecek bu spor etkinliğinin Edirnemize katkısı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.