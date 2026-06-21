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Singo'nun sakatlığı sonrası Emerse Fae'den Almanya'ya tepki: 'Beni hayal kırıklığına uğrattı!'

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#Wilfried Singo#Fildişi Sahili#Almanya
Singonun sakatlığı sonrası Emerse Faeden Almanyaya tepki: Beni hayal kırıklığına uğrattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 16:59

2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Fildişi Sahili'nin Almanya ile karşılaştığı maçta Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fildişi Sahili Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.

Almanya, uzatmalarda bulduğu golle Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti ve grupta puanını 6'ya çıkardı.

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Fildişi Sahili'nde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Wilfried Singo, mücadelenin 82. dakikasında Kai Havertz ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve topu taca attıktan sonra kendisini yere bıraktı.

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Singonun sakatlığı sonrası Emerse Faeden Almanyaya tepki: Beni hayal kırıklığına uğrattı

Sakatlık sonrasında sol arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Singo, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında devam edemeyeceğini belirterek oyundan çıktı.

Singo'nun sakatlanarak oyundan çıktığı o pozisyon:

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Singo'nun sakatlandığı anda Nathaniel Brown, taç atışını kullanarak Almanya adına hücum başlatmak istedi.

Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Nathaniel Brown'ın bu davranışını eleştirdi.

Singonun sakatlığı sonrası Emerse Faeden Almanyaya tepki: Beni hayal kırıklığına uğrattı

Emerse Fae, Alman ekibinden daha fazla fair-play beklediğini belirterek bu hareketi hayal kırıklığı yaratan bir davranış olarak nitelendirdi:

"Nathaniel Brown'a mütevazı olması gerektiğini söyledim. Singo sakatlandığında topu bize geri vermelerini beklerdik. Almanya büyük bir futbol ülkesi ve biz de onları örnek alıyoruz. Bu nedenle gösterdikleri fair-play eksikliği beni hayal kırıklığına uğrattı."

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#Wilfried Singo#Fildişi Sahili#Almanya

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