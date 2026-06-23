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Singo için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Singo#Galatasaray
Singo için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 22:10

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan grup maçında sakatlanan Galatasaraylı Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından açıklama yapıldı.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan grup maçı sırasında sakatlık yaşayan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo hakkında sevindiren bir açıklama yapıldı

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda Singo'nun 22 Haziran Pazartesi günü detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtilirken, oyuncunun yapılan tetkikler sonucu durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

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#Dünya Kupası#Singo#Galatasaray

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