Sınav soruları çalındı mı? Luis Suarez'den itiraf...

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Barcelona'dan ayrılıp Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, İtalyan ekibi Juventus ile de görüşme halindeydi. Hatta Suarez, Juventus'a transfer olacağı için İtalyan vatandaşlığı almak için sınava girmişti. Ancak Suarez'in İtalyan vatandaşlığını almak için girdiği ve 100 üzerinden 90 aldığı sınavın sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Luis Suarez'in statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce soruları aldığı ve normal şartlarda uzun süren sınavı sadece 30 dakikada bitirdiği belirtilmişti.

SORULAR KENDİSİNE ÖNCEDEN ULAŞTI MI?

İtalya'da bu konuyla ilgili soruşturma açılmıştı. Suarez ise sınav skandalının ardından Juventus yerine Atletico Madrid'e transfer olmuştu. İspanya'da attığı gollerle dikkat çeken Uruguaylı golcü hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İtalyan basını, Luis Suarez'in İtalyan vatandaşlık testine hile karıştırıldığı iddiasıyla ilgili olarak sorgulandığı rapora erişti. Raporda Suarez'in sınav sorularını daha önceden aldığını itiraf etmesi dikkat çekti.

SUAREZ'İN SÖZLERİNE ULAŞILDI

La Repubblica'nın haberine göre Suarez, sorgu sırasında Juventus hakkında ''Ağustos ayının sonlarına, Eylül ayının başına doğru önce Nedved'den, sonra sportif direktör Paratici'den bir telefon aldım. Paratici, eşim gibi İtalyan pasaportum olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben ise böyle bir pasaportum olmadığını söyledim. Ardından gerekli tüm belgeleri isteyerek ilgili prosedürü yapmaya başladım. Dil sınavından iki veya üç gün sonra, kendimi Barcelona'dan kurtarmak için gösterdiğim çaba için bana teşekkür ettiler.'' sözlerini kullandı.

''BU SORULARA İYİ ÇALIŞMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ''

Sınav sorularının kendisine ulaştığını itiraf eden Suarez'in, ''Sınav öncesi profesörler bana bir ek gönderdi ve bu sorulara iyi çalışmam gerektiğini söylediler. Çünkü sınavda bu sorular çıkabilirmiş.'' şeklinde konuştuğu belirtildi.

Bu dosyanın çıkmasının ardından Luis Suarez'in başı yine derde girebilir. Suarez'in sınava girmesinden sadece 5 gün sonra İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturma açmıştı.

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