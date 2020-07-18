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Haber Giriş: 18.07.2020 - 18:34,Son Güncelleme:

Sinan Ören'den tarihi rekor! Ramil Guliyev'in rekorunu geçti...

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Sinan Ören'den tarihi rekor! Ramil Guliyev'in rekorunu geçti...
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Ankara’da bugün başlayan Olimpik Deneme Yarışları’nda milli atlet Sinan Ören, dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in rekorunu tarihe gömdü. Ören, yaptığı bu dereceyle 2020 yılında yapılan yarışlarda dünyada 4’üncü sıraya yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Olimpik Deneme Yarışları, koronavirüse karşı alınan önlemler ile birlikte Ankara'da sürüyor.

Olimpik Deneme Yarışları’nda 300 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in 32.61’lik rekorunu, 32.46 yaparak geçen milli sporcu Ören, finalde olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello Escobar'ı da geçerek rekora uzanan isim oldu.

Milli sporcunun bu derecesi büyükler ve U23 kategorilerinin yeni rekoru olarak kayıtlara geçti. Olimpik Deneme Yarışları, yarın sona erecek.

Sinan Örenden tarihi rekor Ramil Guliyevin rekorunu geçti...

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