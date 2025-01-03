Sinan Kaloğlu'ndan Beşiktaş açıklaması

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da görev yapan Sinan Kaloğlu, isminin Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılması ile ilgili konuştu.

Radyospor'a açıklamalar yapan Kaloğlu; "Serdal Adalı ve ekibine başarılar dilerim. Umarım başarılı olurlar. Ben ekibimle birlikte 3-4 senedir kısıtlı imkanlarla maksimum iş yapmaya çalışıyorum. Bu gösterdiğimiz çaba nedeniyle Beşiktaşlı büyüklerimizin aklına gelmemiz normal. İsmimim Beşiktaş'la anılıyor olması beni ve ekibimi onore etti. Sonuçta ben Beşiktaş'ın eski oyuncusuyum. Sadece ben değil. Bence Türkiye'deki tüm teknik direktörler Beşiktaş'ta çalışmayı ister. Şu anda Kayserispor'un teknik direktörüyüm ve burada önemli bir görevimiz var. Kayserispor'un en önemli sezonu. Burada bir sorumluluğumuz var ve görevimiz en iyi şekilde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü Serdar Topraktepe, kendisine saygı duymak gerekir. Bana Beşiktaş'ın içinden teknik direktörlük konusunu açan, düşünür müsün diyen çok oldu, oluyor. Bu beni onore ediyor. Ama sonuçta bir orada Serdar hocamız var. Bu nedenle şu anda bir şey diyemem. Umarım Serdal Adalı ve Serdar Topraktepe başarılı olur." dedi.

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10 maçta 3 galibiyet

Mali olarak sıkıntılı dönemden geçen Kayserispor'u bu sezonun başlarında devralan Sinan Kaloğlu, Sarı-kırmızılı kulübün başında ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.