Sinan Kaloğlu umutlu: Ligde kalmak istiyoruz

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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, geride kalan haftalarda ortaya koydukları performans, sarı-kırmızı camiada yaşananlar ve sezon sezonu hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında oynayacakları Samsunspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Kaloğlu, "Ligin en iyi ve özgüvenli oynayan takımlarından biri. Zaten bulunduğu konum ve aldığı puanlar da ortada. Biz hazırlıklarımızı Samsunspor karşılaşmasında galibiyet üzerine yapıyoruz. Geçen hafta Bodrumspor karşılaşmasında galip gelebilirdik ama umarım iç sahada taraftarımızın desteği ile inşallah galip gelen takım oluruz. Çok gol atan, az gol yiyen bir takım ile oynayacağız. Ona göre de dikkatli olacağız. Onların artı ve eksi yönleri üzerine strateji belirliyoruz. İnşallah futbolcu kardeşlerimiz çalıştıklarımızı iyi bir şekilde uygulayacak ve güzel bir galibiyet alacağız" ifadelerini kullandı.

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"ALİ BAŞKAN ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPTI"

Kaloğlu, Kayserispor'un eski başkanı Ali Çamlı'ya hem kendisine hem de kulübe olan desteklerinden dolayı teşekkür etti. Tecrübeli teknik adam, "Burada çok fedakarlıklar yaptı. Çok iyi çalışmalar yaptı. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Nurettin başkanımız geldi. O da zaten bizim 2. başkanımızdı. Bildiğimiz, tanıdığımız bir insan. O da çok büyük bir sorumluluğun altına girdi. Ona da başarılar diliyorum. Kayserispor olarak bu sezon bizim en önemli sezonumuz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnşallah biz de alacağımız sonuçlar ile onların elini rahatlatacağız" cümlelerine yer verdi.

GALATASARAY MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR

Galatasaray maçında yaşanan olayların ardından 21 taraftarın karakola çağrılarak müsabakalardan men edilmesi hakkında ise Sinan Kaloğlu, "Taraftar bizim için çok önemli. Bodrumspor karşılaşmasında saatlerce yol gelip bizi desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz onlarla güçlüyüz. Galatasaray maçında bazı olaylar oldu. Bazı genç kardeşlerimiz ceza alma durumundalar. Onların yanında olmak istiyorum. Onların sıkıntılarını biliyoruz. Açıkçası biz bir camiayız ve kulübüz. Biz taraftar ile güçlüyüz. Onlar kendilerini yalnız hissetmesin. Umarım bu sorun bir an önce çözülür ve tekrardan maçlarımıza bekliyoruz. Ben ve takımım da onların yanındayız" diye konuştu.



"BU LİGDE KALMAK İSTİYORUZ"

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Rakip kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıktıklarını dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Çok güçlü oynadığımız oyunlar oldu. Galibiyete çok yaklaştığımız maçlar oldu. Futbol sonuç, skor ve gol oyunu. Maalesef ön bölgede özellikle üçüncü bölgede gol becerilerimizi biraz daha artırmamız lazım. Bununla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Cesur ve kolektif futbol oynuyoruz. Güçlü oynuyoruz. Rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Bunu herkes görüyor. Sakatlıklar ve cezalılar bizi etkiliyor. Takım kurgumuzu etkiliyor. Sezon sonuna kadar en iyi şekilde hazırlanıp bu ligde kalmak istiyoruz. Bence de kalırız. Bu sadece benim ve ekibimin çabasıyla, futbolcu kardeşlerimizle olmuyor. Bütün camianın ve tüm şehrin birleşmesi lazım. Ben ve ekibim 10 maç geçirdi. Bu maçlarda gösterdiğimiz performans ve aldığımız sonuçlarla başarılı bir şekilde gidiyoruz. Bunun üzerine koyarak da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.