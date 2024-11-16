Sinan Kaloğlu: 'Fenerbahçe'ye karşı stratejilerimiz hazır'

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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, milli aradan sonra karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

TRT Spor’a konuşan Kaloğlu, “4 maçlık performansımız beni çok memnun etti. Buraya gelmeden önce eksikliklerimizle ilgili bir çalışma yapmıştım zaten. Bu eksikliklerin üzerine giderek bunlara çözüm bulmaya çalıştık. Bizden önce uzun zamandır galip gelemeyen bir takım vardı. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Takım savunmasındaki sıkıntılarımız bizi farklı arayışlara, farklı sistemlere itti. Tabii ki eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız” dedi.

TAKIMA GÜVENİYORUM

Fenerbahçe karşılaşmasına hazırlıklı olduklarını belirten Kaloğlu, “Fenerbahçe maçıyla ilgili birkaç stratejimiz var. Amacımız iyi bir sonuç almak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Son birkaç maçtır yapmak istediklerimizi yapmaya çalıştılar. Fenerbahçe bu ligin en iyi takımlarından biri. Herkes zor diyebilir ama ben ve ekibimin lügatında zor maç yok. İstediğimiz şeyleri bu karşılaşmada yapabilirsek futbolda her sonuç mümkün. Fenerbahçe’yi çok yakından tanıyoruz. Ben görev almadan önce birçok maçlarını gidip canlı izledim” ifadelerini kullandı.

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