Sinan Gümüş'tü artık altın oldu

Spor Arena - Ali Naci Küçük / TFF’nin getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde 3 büyüklerin gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu. Üç kulübün bu transfer dönemindeki ilk büyük rekabeti ise Sinan Gümüş için yaşanacak gibi duruyor.

Bonservisi İtalya’nın Genoa kulübünde bulunan, bu sezonun devre arasında kiralandığı Antalyaspor’da 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen golcü oyuncuya eski kulübü Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da talip oldu. Genoa’nın Sinan’ı gelecek sezon bedelsiz kiralama kararı alması üç kulübün de bu oyuncuya ilgi duymasını sağladı.

GENOA'YA BEDELSİZ GİTMİŞTİ

Geçen yıl bedelsiz gittiği Genoa’dan yılda yaklaşık 1.5 milyon Euro kazanan Sinan’ın temsilcisi Ersin Akan şu sıralar G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüple görüşüyor. G.Saray forması ile üç şampiyonluk yaşayan, Aslan’da 116 maçta 33 gol 16 asist kaydeden Sinan’ın hangi kulübü tercih edeceği şimdilik belirsiz.

LEMINA TARAFTARA VEDA ETTİ

Öte yandan Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sarı kırmızılı taraftarlara veda mesajı yayınladı. Gabonlu futbolcu, “Herkese çok teşekkür ederim ve tekrar görüşmeyi diliyorum. Bu hikaye burada bitmedi” dedi.

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