Sinan Gümüş transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

Devre arasında kiralık olarak Genoa'dan Antalyaspor'a transfer olan Sinan Gümüş, Süper Lig'de gösterdiği performansla göz doldurdu. Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Sinan Gümüş'ün bonservisine sahip olan Genoa, Sinan için kararını verdi.

Fenerbahçe 'nin de istediği Sinan Gümüş için şu anda pazarlık yapmak istemeyen Genoa, Ajansspor'un haberine göre sezon sonunda önceliği Antalyaspor'a verecek.

Genoa, Antalyaspor'la yaptığı pazarlıkları sonuçlandıramaması halinde diğer teklifleri değerlendirecek. Antalyaspor, İtalya'da sezon biter bitmez Genoa'yla pazarlıklara başlayacak.

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