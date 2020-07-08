MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSinan Gümüş transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...
GeriFutbol Sinan Gümüş transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.07.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Sinan Gümüş transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinan Gümüş transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş, başarılı performansıyla göz doldururken Fenerbahçe'nin de radarına girdi. Galatasaray'ın eski futbolcusu olan Sinan Gümüş için Fenerbahçe cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Devre arasında kiralık olarak Genoa'dan Antalyaspor'a transfer olan Sinan Gümüş, Süper Lig'de gösterdiği performansla göz doldurdu. Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Sinan Gümüş'ün bonservisine sahip olan Genoa, Sinan için kararını verdi.

Fenerbahçe 'nin de istediği Sinan Gümüş için şu anda pazarlık yapmak istemeyen Genoa, Ajansspor'un haberine göre sezon sonunda önceliği Antalyaspor'a verecek.

Genoa, Antalyaspor'la yaptığı pazarlıkları sonuçlandıramaması halinde diğer teklifleri değerlendirecek. Antalyaspor, İtalya'da sezon biter bitmez Genoa'yla pazarlıklara başlayacak.

Sinan Gümüş transferinde sıcak gelişme Fenerbahçe...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle