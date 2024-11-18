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Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Hayırlı olsun!

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#Anderson Talisca
Sinan Engin Fenerbahçenin transferini açıkladı: Hayırlı olsun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 09:45

Bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, Süper Lig'de 2. sırada bulunuyordu. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı - lacivertlilerin kadrosuna katacağı ismi spor yorumcusu Sinan Engin duyurdu.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlamış ve rakibini 4-0 mağlup ederek milli araya 2. sırada girmişti.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve zirvenin 5 puan gerisinde olan sarı - lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başlamıştı.

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Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.

TALISCA'YI AÇIKLADI

Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'yı kadrosuna kattığını öne sürdü.

'HAYIRLI OLSUN'

Beyaz Futbol programında yorumlarda bulunan Engin, "Talisca, ocak ayında Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. En-Nesyri ocakta gidecek, gitme durumu ve isteyeni var. Talisca ile birlikte üst düzey bir santrfor alınacak." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 gol kaydetti ve 1275 dakika sahada kaldı.

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#Anderson Talisca

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