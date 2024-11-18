Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Hayırlı olsun!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlamış ve rakibini 4-0 mağlup ederek milli araya 2. sırada girmişti.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve zirvenin 5 puan gerisinde olan sarı - lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başlamıştı.

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.

TALISCA'YI AÇIKLADI

Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'yı kadrosuna kattığını öne sürdü.

'HAYIRLI OLSUN'

Beyaz Futbol programında yorumlarda bulunan Engin, "Talisca, ocak ayında Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. En-Nesyri ocakta gidecek, gitme durumu ve isteyeni var. Talisca ile birlikte üst düzey bir santrfor alınacak." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 gol kaydetti ve 1275 dakika sahada kaldı.