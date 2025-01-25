Sinan Boztepe, Antalyaspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı!

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ONVO Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulübün mali açıdan iyi durumda olmadığını belirterek yeni gelir kaynakları bulmak zorunda olduklarını söyledi. Spor Aktif programına konuşan Boztepe, toplamda 4.2 milyon Euro’luk (157 milyon TL) bir borcun ödenmesi gerektiğini belirterek, bu miktarın 1.2 milyon Euro’sunun kendi dönemlerinde oluştuğunu, 3 milyon Euro’nun ise geçmişten devreden borç olduğunu ifade etti.

Borcun ödenmemesi halinde transfer yapmanın mümkün olmayacağını söyleyen Boztepe, TFF’nin yeni açıkladığı harcama limitleriyle kulüp üzerindeki finansal baskının daha da arttığını vurguladı. Boztepe, şöyle devam etti: · “TFF’den 181 milyon lira harcama limiti aldık. Bu bizim için eksi bir durum demek. Bu nedenle sponsorlukları ve satış gelirlerimizi anonim şirket üzerinden yaparak kendimize bir limit oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Şubat ayının 10’una kadar 55 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde 3 puanımız silinecek.

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ERTELEME ŞANSI YOK

Bu süreçte daha önce iki kez süre uzatımı aldık, fakat bu kez erteleme şansımız yok.” Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulüp için yeni sponsorluk ve gelir kaynakları yaratma çalışmalarına hız verdiklerini, ancak sürecin çok zorlu olduğunu sözlerine ekledi.