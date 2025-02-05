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Sinan Bolat, Süper Lig'e geri döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kasımpaşa#Sinan Bolat
Sinan Bolat, Süper Lige geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 20:00

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolat'ı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024-25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli file bekçisi, bu sezon Westerlo formasıyla ligde 11 karşılaşmada görev yaptı.

Sinan Bolat, daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray formalarını da giymişti.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Sinan Bolat

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