Sinan Bolat: İnşallah Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır Avrupa'ya transfer olur

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Takımının Antalya kampını değerlendiren Bolat, "Kampımız çok iyi gidiyor. Hem otelimiz hem de idman yaptığımız sahalar çok iyi. Bir sakatlık olayı da yaşanmadı. Çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayarak Belçika’ya hazır dönmek istiyoruz" diye konuştu.



"TAKIM SAHİBİNİN TÜRK OLMASI GURUR VERİCİ"



Kulübün sahiplerinin Türk olmasıyla ilgili ise tecrübeli kaleci, "Benim için de ayrı bir gurur. Ben yıllardır Belçika’da futbol oynuyorum. Bir Türk’ün kulübü satın alması benim için büyük bir mutluluk ve gurur oldu. Oktay başkanımız ve Hasan ağabeyin bunda çok büyük emeği var. Sonuçlar beklediğimizden de iyi. Dünya Kupası arasını iyi geçirerek kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.



"TAKIMDAKİ TÜRK OYUNCULARIN KARAKTERLERİ VE YETENEKLERİ ORTADA"



Takımdaki Türk oyunculardan da övgüyle bahseden 34 yaşındaki kaleci, "Hem ağabeyleri olarak, hem de yıllardır orada oynadığım için görevim, onların iyi hissetmesi ve adaptasyon süreçlerini iyi geçirmelerine yardımcı olmak. Onlar da çok iyi adapte oldular. Kaliteleri ortada. İnsanlıkları da çok kaliteli. Bu performansı devam ettirerek kulübümüzü iyi seviyeye getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"WESTERLO KULÜBÜ’NE FAYDALI OLMAK İSTİYORUM"



Kulübüyle uzun süreli bir sözleşme imzaladığını belirten Bolat, "4 senelik bir imza attım. İmzalamadan önce hedeflerim vardı. İlk etapta Westerlo Kulübü’nü daha iyi seviyelere getirmek ve faydalı olmak istiyorum" dedi.



"UĞURCAN VE ALTAY İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA AVRUPA’YA TRANSFER OLUR"



Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır’ın da performanslarını değerlendiren Bolat, "Hepsiyle birebir tanışıyorum ve idmanlarda birlikte çalıştık. Hepsi iyi kaleciler. Takımlarında göstermiş oldukları performans da ortada. En kısa zamanda inşallah Avrupa’ya transfer olurlar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Doğan da Fransa’da iyi performans sergiliyor. Umarım kısa zamanda Avrupa’ya transfer olurlarsa iyi performanslar sergileyecekler" diye konuştu.