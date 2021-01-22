Simone Zaza kimdir nereli kaç yaşında? Galatasaray transfer haberlerinde ismi öne çıkıyor
Simone Zaza, Galatasaray'ın transfer hedefinde yer alması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. İtalya, İngiltere ve İspanya Ligi'nde top koşturan Simone Zaza, çok sayıda takımda oynaması dolayısıyla deneyime sahiptir. Peki, Simone Zaza kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Simone Zaza'nın oynadığı takımlar ve kariyeri hakkında bazı bilgiler
Simone Zaza, 25 Haziran 1991 tarihinde İtalya'nın Policoro kentinde dünyaya geldi. Futbola ise İtalya'da Stella Azzurra Bernalda ve Valdera kulüplerinin alt yapısında başladı. Profesyonel kariyerine Atalanta'nın alt yapısında başlayan Simone Zaza, Sampdoria, SS Juve Stabia, FC Esperia Viareggio, Ascoli Calcio, Juventus, Sassuolo, West Ham United, Valencia, Torino takımlarında top koşturdu.
Forvet ve forvet arkası mevkilerinde forma giyebilen Simone Zaza, 1,86 boyundadır ve sol ayağına hakimdir.
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