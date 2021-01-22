MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSimone Zaza kimdir nereli kaç yaşında? Galatasaray transfer haberlerinde ismi öne çıkıyor
GeriSpor Simone Zaza kimdir nereli kaç yaşında? Galatasaray transfer haberlerinde ismi öne çıkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Simone Zaza kimdir nereli kaç yaşında? Galatasaray transfer haberlerinde ismi öne çıkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Simone Zaza kimdir nereli kaç yaşında? Galatasaray transfer haberlerinde ismi öne çıkıyor
Abone Olgoogle-news

Simone Zaza, Galatasaray'ın transfer hedefinde yer alması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. İtalya, İngiltere ve İspanya Ligi'nde top koşturan Simone Zaza, çok sayıda takımda oynaması dolayısıyla deneyime sahiptir. Peki, Simone Zaza kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Simone Zaza'nın oynadığı takımlar ve kariyeri hakkında bazı bilgiler

Simone Zaza, 25 Haziran 1991 tarihinde İtalya'nın Policoro kentinde dünyaya geldi. Futbola ise İtalya'da Stella Azzurra Bernalda ve Valdera kulüplerinin alt yapısında başladı. Profesyonel kariyerine Atalanta'nın alt yapısında başlayan Simone Zaza, Sampdoria, SS Juve Stabia,  FC Esperia Viareggio, Ascoli Calcio, Juventus, Sassuolo, West Ham United, Valencia, Torino takımlarında top koşturdu.

Forvet ve forvet arkası mevkilerinde forma giyebilen Simone Zaza, 1,86 boyundadır ve sol ayağına hakimdir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle