MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriTenis Simona Halep, ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tenis
AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:54,Son Güncelleme:

Simona Halep, ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Simona Halep, ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi
Abone Olgoogle-news

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu.

28 yaşındaki Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman kararlarımın merkezine sağlığımı koyacağımı söyledim. Bu nedenle Avrupa'da kalmayı ve antrenmanlara burada devam etmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.



ABD Tenis Federasyonu (USTA) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güvenli bir organizasyon düzenlemek için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten Simona Halep, turnuvaya katılan herkese başarı diledi.

Kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens ve Belinda Bencic, salgın sebebiyle turnuvaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos- 13 Eylül tarihlerinde Kovid-19 nedeniyle katı kısıtlamalar altında
düzenlenecek.

Simona Halep, ABD Açık Tenis Turnuvasından çekildi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle