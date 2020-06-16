MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSimon Kjaer sürprizi! Menajerinden transfer açıklaması...
GeriFutbol Simon Kjaer sürprizi! Menajerinden transfer açıklaması...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 18:46,Son Güncelleme:

Simon Kjaer sürprizi! Menajerinden transfer açıklaması...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Simon Kjaer sürprizi! Menajerinden transfer açıklaması...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer için menajeri Mikkel Beck'ten önemli açıklamalar geldi.

Bonservisi Sevilla'da bulunan ve kiralık olarak Milan'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer için transfer açıklaması yapıldı.

Spor Arena Özel | Fenerbahçe'de Brezilyalı ekolü! 2002'den günümüze 20 isim...Brezilyalı futbolcu ekolünün uyum sağladığı Fenerbahçe'de, 2002 yılında günümüze kadar 20 Brezilyalı futbolcu forma giyerken bu isimleri Spor Arena olarak sizler için derledik. O isimlere bir de bu açılardan bakın...
daha fazla video için

Geçen transfer dönemlerinde Fenerbahçe'ye geri döneceği de iddia edilen Danimarkalı futbolcunun geleceği hakkında konuşan Beck, ''Kjaer, Milan'da son derece mutlu ve bu kulübe geldiği andan itibaren kendini oldukça rahat hissetti. İyi oynadığını ve Milan'a çok çabuk adapte olduğunu düşünüyorum. Kjaer, gelecek sezon Milan'da kalmayı çok istiyor.'' sözlerini kullandı.

KRİTİK TARİH: 30 HAZİRAN

Kjaer hakkında sölerine devam eden menajer, ''Simon Kjaer'in durumunda en önemli konu, Milan'ın 30 Haziran'a kadar sahip olduğu satın alma opsiyonu. Milan'ın Kjaer ile devam edip etmeyeceğini görmek için o tarihe kadar bekleyeceğiz. En iyi ihtimali kovalayacağız.'' dedi.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle