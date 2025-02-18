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Simon Kjaer, Midtjylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu!

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#Simon Kjaer#Danimarka#Fenerbahçe
Simon Kjaer, Midtjyllandın yönetim kuruluna dahil oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 00:19

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Danimarkalı eski milli futbolcu Simon Kjaer, Midtjylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu.

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Danimarka Kulübünden yapılan açıklamada, genel kurul toplantısı sonucunda 35 yaşındaki futbol adamının, Midtjylland'ın uluslararası bir futbol şirketi olarak konumunu güçlendirmeye yönelik süren gelişiminin bir parçası olarak yönetim kuruluna katılmasına karar verildiği belirtildi.

Midtjylland İcra Kurulu Başkanı Claus Steinlein, yaptığı açıklamada, Simon Kjaer'nın yönetim kuruluna katılmasından mutlu olduklarını belirterek "Kjaer, uluslararası futbol hakkında rakipsiz bir bilgiye sahip. O, üst düzey kulüplerin nasıl organizasyonlarını yapılandırdıklarını, güçlü yetenek stratejileri oluşturduklarını ve kazanma kültürü yarattıklarını gördü. Bu kazanım, Midtjylland'ın gelişimi için çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

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Kjaer ise Midtjylland'ın oyuncu ve insan olarak büyümesine çok katkı sağladığını vurgulayarak "Şimdi de ben Midtjylland'ın büyümesine yardımcı olmak istiyorum. Eve dönmek ve her şeyin başladığı kulübe bir şeyler vermek benim için bir hediye. Futboldaki deneyimim, bilgim ve iletişim ağım sayesinde Midtjylland'ın gelişimini sürdürmesine katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Simon Kjaer, 2015-17 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. Danimarka Milli Takımı'nda 132 maça çıkan Kjaer, altyapısından yetiştiği Midtjylland'ın yanı sıra Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Sevilla, Atalanta ve Milan'da da görev yaptı.

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#Simon Kjaer#Danimarka#Fenerbahçe

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