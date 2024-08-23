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Simon Kjaer, Danimarka Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

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#Simon Kjaer#Danimarka Milli Takımı#FENERBAHÇE
Simon Kjaer, Danimarka Milli Takımını bıraktığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 15:02

Fenerbahçe'de de bir dönem top koşturmuş olan savunma oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi.

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Son olarak geçen sezon İtalyan Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 35 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir sonu vardır. Kırmızı-beyazlı forma altında geçirdiğim 15 harika yılın ardından Danimarka Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı futbolcu, milli takımda 132 kez forma giydi.

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#Simon Kjaer#Danimarka Milli Takımı#FENERBAHÇE

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