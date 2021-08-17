Simon Falette yeniden Süper Lig'de! 3 yıllık...
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe’de kiralık olarak da forma giyen 29 yaşındaki stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Falette'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Gineli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yeni Hatay Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanvekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz'ün de katıldığı bildirilen açıklamada, "Evine hoş geldin Simon Falette." denildi.
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