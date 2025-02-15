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Simon Banza tarihe geçti! Şenol Güneş'in gol tepkisi gözlerden kaçmadı

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#Süper Lig#Beşiktaş#Trabzonspor
Simon Banza tarihe geçti Şenol Güneşin gol tepkisi gözlerden kaçmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 20:36

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor'un Dolmabahçe'de kozlarını paylaştığı karşılaşmada ilk golü kaydeden Simon Banza, tarihe geçti.

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısı bordo - mavililerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci devrede ise siyah - beyazlılar 53. dakikada Rafa Silva ile skoru eşitledi.

BANZA TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'un bu sezonki en skorer ismi Simon Banza, 17. dakikada Rafa Silva'nın hatasının ardından attığı golle beraber tarihe geçti.

Karadeniz ekibinin sezon başında Braga'dan kiraladığı Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

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ŞENOL GÜNEŞ SEVİNMEDİ

Banza'nın golünün hemen ardından ise teknik direktör Şenol Güneş'in hareketi dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımını öne geçiren gole sevinmeyerek direkt yedek kulübesine yöneldi.

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BEŞİKTAŞ TARAFTARINI SELAMLAMIŞTI

Müsabaka öncesinde Şenol Güneş, eski takımı Beşiktaş'ın taraftarları tarafından tezahüratlarla karşılanmıştı. Güneş ise siyah - beyazlı taraftarlara el sallayarak karşılık vermişti.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Trabzonspor

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