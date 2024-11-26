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Simon Banza, Paul Onuachu'yu geride bıraktı!

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#Banza#Onuachu#Trabzonspor
Simon Banza, Paul Onuachuyu geride bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 11:45

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, takımının bu sezon Süper Lig'deki gollerinin yarısına yakınını kaydetti.

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Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yallarındaki en etkili ismi oldu.

Simon Banza, ligde 12 karşılaşmada 17 gol atan bordo-mavili takımda forma giydiği 9 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 ve Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maçlar ile Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada ikişer gol attı.

Banza, deplasmanda 1-1 biten Atakaş Hatayspor müsabakası ile 2-1 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında birer kez topu ağlara gönderdi.

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- Onuachu'nun 9 maçlık performansını geride bıraktı

Simon Banza, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da 15 gol ile ligi tamamlayan Paul Onuachu'nun ilk 9 maçlık performansını geride bıraktı.

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Demokratik Kongolu oyuncu 9 lig maçında 8 gol kaydederken, Onuachu ise aynı sürede 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

- Gol krallığı yarışında zirvede

Simon Banza, ligin ilk 13 haftasında en çok skor üreten iki oyuncudan biri oldu.

Demokratik Kongolu futbolcu, ligin gol krallığı yarışında zirveyi Beşiktaşlı Ciro Immobile ile paylaşıyor.

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#Banza#Onuachu#Trabzonspor

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