Simge Sağın'dan Icardi ve Beşiktaş açıklaması! 'Takipten çıktım çünkü...'

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Ünlü menajer Üzgür Aras'ın meslek hayatının 30'uncu yılının kutlandığı 'Rengarenk 30 Yıl' isimli etkinliğe katılan Simge, sosyal medyada Beşiktaş'ı takipten çıkma sebebi ve Icardi'nin Aşkın Olayım paylaşımını paylaşmasıyla ilgili konuştu.

Simge Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısını paylaşan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yi takibe almış, Beşiktaş’ı ise takip etmeyi bırakmıştı. Şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ben Beşiktaş’ı daha önceden takipten çıkarmıştım. Beni takip etmedikleri için. Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki çok hoşuma gitti. Icardi paylaşınca, ben de paylaştım. Ben, şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum."

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