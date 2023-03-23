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Simge Sağın'dan Icardi ve Beşiktaş açıklaması! 'Takipten çıktım çünkü...'

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#Simge Sağın#Beşiktaş#Icardi
Simge Sağından Icardi ve Beşiktaş açıklaması Takipten çıktım çünkü...
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 11:58

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin golleri sonrası statta çalınan 'Aşkın Olayım' isimli şarkının sahibi Simge Sağın'ın Beşiktaş'ı takipten çıkması ve Icardi'nin hikayesini paylaşması çok konuşulmuştu. Simge, bu konulara yanıt verdi.

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Ünlü menajer Üzgür Aras'ın meslek hayatının 30'uncu yılının kutlandığı 'Rengarenk 30 Yıl' isimli etkinliğe katılan Simge, sosyal medyada Beşiktaş'ı takipten çıkma sebebi ve Icardi'nin Aşkın Olayım paylaşımını paylaşmasıyla ilgili konuştu.

Simge Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısını paylaşan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yi takibe almış, Beşiktaş’ı ise takip etmeyi bırakmıştı. Şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ben Beşiktaş’ı daha önceden takipten çıkarmıştım. Beni takip etmedikleri için. Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki çok hoşuma gitti. Icardi paylaşınca, ben de paylaştım. Ben, şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum."

Simge Sağından Icardi ve Beşiktaş açıklaması Takipten çıktım çünkü...

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Simge Sağından Icardi ve Beşiktaş açıklaması Takipten çıktım çünkü...

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#Simge Sağın#Beşiktaş#Icardi

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