×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Simeone: Galatasaray kazanabilirdi

Güncelleme Tarihi:

#Simeone#Galatasaray#Atletico Madrid
Simeone: Galatasaray kazanabilirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 23:33

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haberin Devamı

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

 

Arjantinli teknik adam, "İzlemesi keyif veren bir maç oldu. İlk yarıda iyi ataklar yaptık, forvetlerimizin çabası ile sonuç alamayız. Herkes çabasını ortaya koymalı. Bizim de fırsatlarımız oldu, Galatasaray da son dakika kazanabilirdi." dedi.

 

Galatasaray karşısında aldıkları 1 puanla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 şansları sorulan Simeone, "İlk 8 bizim elimizde değil, diğer takımların alacağı sonuçlara da bağlı olacak. Sonuna kadar devam edeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Simeone#Galatasaray#Atletico Madrid

BAKMADAN GEÇME!