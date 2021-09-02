Şimdiye kadarki en büyük Hearthstone Battlegrounds yaması

Hearthstone istemcisi Battlegrounds'daki neredeyse iki yıllık auto chess oyun modunun hayranları, yayınlanacak sıradaki güncelleme ile birlikte bu modun tarihindeki en büyük güncellemeye şahitlik edecek.

Yaklaşık 40 minyon değişikliği, yepyeni bir anahtar kelime, hasar sınırı, iki yeni şampiyon ve daha fazlasını içeren bu yama, oyun modunun zaman zaman aldığı sıradan güncellemelerden çok daha büyük ve içerik dolu olacak.

Bir sosyal medya gönderisinde duyurulan Hearthstone Battlegrounds: Refresh başlıklı güncelleme, orijinal, modası geçmiş minyonları aşamalı bir şekilde kaldırarak benzersiz oyun tarzları getiren geniş bir havuz getirmeyi hedefliyor. Bunlardan biri, bir Tavern Tier 3 yuvasını dolduran ve yeni bir oyun mekaniği olan “Avenge”i tanıtan Bird Buddy kartı olacak.

Resmi açıklamada verilen bilgilere göre Avenge: “(x) sayısındaki dost minyon ölünce açıklamada yer alanı gerçekleştirir.” olarak tanıtıldı. Avenge, oyun moduna eklenen fakat oyunun kendisinde yer almayan ilk anahtar kelime oluyor.

Oyun modu topluluğunun üyelerinden gelen bir başka yaygın şikayet de bu yama ile ele alınıyor: Hasar sınırı. Çoğu zaman, özellikle de daha yetenek seviyelerinde, eğer bir rakip oyunun başında yüksek zar atarsa ​​ve lobinin geri kalanının takım kompozisyonları tam oturmadan güçlü hale gelirse, beklenmedik hasarlar verebiliyor ve düşmanları çok erkenden oyun dışı edebiliyor. Oyun dışı olmasanız bile 7. turda bir rakip tarafından 25 hasar almak çoğu kişinin iyi bir zaman geçirip eğlenme fikrine uymamakta. Yeni güncelleme ile oyuncular, lobideki ilk oyuncu elenmeden veya bağlantı kesilmeden önce tek bir düşmandan maksimum 15 hasar alabilecek.

Salı öğleden sonra yayınlanması planlanan yamada yapılacak değişikliklerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.