Şimdi sıra temsilci ve gözlemcilerde!

152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevki ile başlayan 1024 futbolcuyla kapsamı genişletilen bahis soruşturmasında şimdi de temsilciler ve gözlemciler mercek altında.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun imajına büyük zarar veren bahis skandalı konusunda geri adım atmamakta kararlı.

İlk olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim’de düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu açıkladı.

149 HAKEM CEZA ALDI

Ertesi gün yani 28 Ekim’de bahis hesabı olan 371 hakemden 152’sinin futbol maçlarına aktif olarak bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

PFDK’ye sevk edilen hakemlerin 7’si Süper Lig’in üst klasman hakemleri (Zorbay Küçük’ün tedbiri daha sonra kaldırıldı), 15’i üst klasman yardımcı, 36’sı bölgesel ana hakem

Disiplin Kurulu 31 Ekim’de bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

8 iSiM TUTUKLANDI

10 Kasım’da “Hakemlerin bahis oynadığı” iddiasına ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

3 BiN 700 KiŞi iNCENiYOR

TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 11 Kasım’da 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu daha önce 3 bin 700 kişinin inceleme altında olduğunu belirtirken bahis soruşturmasındaki 3. dalgada ise TFF’nin gözlemciler ve temsilcileri mercek altına alması bekleniyor.