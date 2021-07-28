‘Şimdi çocuk olmak vardı’ dedirten etkinlikler başlıyor

Çocukların sporla iç içe büyüyerek sağlıklı bir gelecekle kucaklaşmasını amaçlayan Spor İstanbul, hareketsiz kalan çocukların fiziksel aktivitelerini artıracak etkinlikleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Çocukların doyasıya eğlendiği Çocuk Karnavalı, çocuklara doğa sevgisi aşılayan ve yoğun ilgi gören Doğa Kampı’ndan sonra İstanbul’un dört bir yanında gerçekleştirilecek Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri 31 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.



Çocukları farklı spor dallarıyla tanıştıran Spor İstanbul, çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve spora olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. İstanbul’un 8 farklı noktasında bir ay boyunca devam edecek Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri’nde 6 farklı branş yer alacak. Çocuklar yelken, kano, deniz küreği, oryantiring, bisiklet ve satranç etkinliklerinde bir araya gelecek. Kano, yelken, deniz küreğine 13-14 yaşındaki çocuklar; oryantiring, bisiklet ve satranca ise 7-14 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek.



Konum – Etkinlik

Beylikdüzü – Bisiklet

Atatürk Kent Ormanı - Bisiklet ve Oryantiring

Kemerburgaz Kent Ormanı – Oryantiring

Kartal – Satranç, Bisiklet

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı - Bisiklet, Oryantiring, Deniz Küreği, Kano

Kalamış – Yelken

Haliç - Kano ve Deniz Küreği